Het sporthoofdstuk beginnen we met een wedstrijd van deze middag uit de tweede amateurliga A. Daar stond de ‘clash om de brug’ op het programma. Dat is de derby tussen KSV Temse en Bornem. Een bijzondere wedstrijd voor de supporters, maar ook zeker voor de trainersstraf van Temse. Die kwam in het tussenseizoen over van Bornem, met een aantal spelers in het kielzog. Kon Bart Selleslags zijn slag thuishalen tegen zijn ex-club, of namen de bezoekers de drie punten mee naar huis?