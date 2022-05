Lindemans Aalst stelt nieuwkomers én nieuwe manager voor

Wie houdt van een beetje meer actie, moet misschien eens in Lokeren passeren. Want de site van de Radar Eventhal krijgt er binnenkort een nieuwe trekpleister bij: de Radar Padel Club. De terreinen zijn momenteel nog in volle opbouw, maar vanaf 10 juni moet je hier dus terecht kunnen voor een potje padel. De site is misschien wel het meest bekend omwille van discotheek Cherry Moon, die hier jarenlang was gehuisvest. En dat zorgt toch wel voor een unieke setting, zeggen de initiatiefnemers. In totaal zullen er 5 outdoorpleinen komen. Twee daarvan zullen dit najaar een overkapping krijgen zodat er ook tijdens de wintermaanden kan gepadeld worden.