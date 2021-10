Het was Super Sunday deze middag in de tweede nationale B. Leider Lierse trok naar Belisia Bilzen. En Eendracht Aalst, vierde in de stand, ontving Hoogstraten, de tweede in het klassement. De Ajuinen waren prima aan het seizoen begonnen, maar plots stokte de trein met een 1 op 9. De laatste weken knoopte het weer aan met twee overwinningen. Benieuwd of het die lijn kon doortrekken. Sam Van Gysegem ging kijken.