Lindemans Aalst staat zondag in de bekerfinale: "Alles wat voor de bekerfinale is gebeurd, telt zondag niet mee"

Zondag is het niet alleen Aalst Carnaval. Voor Lindemans Aalst is het eerst bittere ernst, want de club staat in de bekerfinale. Zondagmiddag om twee uur moeten de Ajuinen de strijd aangaan met Caruur Gent in de mythische arena van het Sportpaleis. En ze willen er alles aan doen om die beker naar Aalst te halen, want sinds het ontstaan van de Aalsterse club is de prijzenkast nog leeg. Om de druk wat af te houden, ging de ploeg gisteren op alternatieve teambuilding.