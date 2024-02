Lindemans Aalst slaat de bal mis na negen (!) overwinningen op rij

En ook aan de zegereeks van Lindemans Aalst, in het volley is een einde gekomen. Na negen gewonnen wedstrijden op rij, weet ook Lindemans Aalst weer wat verliezen is. Vrijdagavond ging Lindemans na een ware thriller met 2-3 in eigen zaal onderuit tegen Menen. De Ajuinen begonnen goed aan de partij en haalden de eerste set ook binnen met 25-21. In de tweede set zijn de bezoekers nipt de betere met 24-26. De twee volgende sets verdelen beide teams ook onder elkaar en zo komt het tot een tiebreak. En in die beslissende vijfde set breekt de veer bij Lindemans Aalst. Menen haalt het duidelijk met 6-15. Geen tiende overwinning op rij dus voor Aalst, maar Lindemans blijft wel tweede in het klassement.