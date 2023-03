Lindemans Aalst pakt eerste zege in de play-offs

Lindemans Aalst heeft z'n eerste zege in de play-offs gepakt. Het klopte in het eigen Schotte Leuven met 3-1. Lindemans begon nochtans erbarmelijk aan de wedstrijd. Het verloor de eerste set met 15-25. Maar onder leiding van een sterke Robbe Van de Velde pakte Lindemans de drie volgende sets, 3-1 dus. Door de winst komt Lindemans weg van de laatste plaats in de Champion Play-Off. Het staat nu vijfde. De kloof met de top vier bedraagt wel al vier punten.