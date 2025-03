Lindemans Aalst pakt eerste zege in BeNe Conference tegen Nederlandse landskampioen

In het volleybal heeft Lindemans Aalst dan weer zijn eerste overwinning in de BeNe Conference te pakken. Het won na een spannende vijfsetter tegen Orion Start Doetinchem. De Ajuinen konden in Gelderland rekenen op de steun van een vijftigtal meegereisde supporters. Dat inspireerde de bezoekers om in de eerste set de Nederlandse kampioen meteen bij de keel te grijpen. Maar de thuisploeg was niet onder de indruk en won daarop de twee volgende sets met het kleinste verschil. Aalst maakte in de vierde set vier matchballen ongedaan en sleepte een allesbeslissende vijfde set uit de brand. Zaterdag ontvangt Lindemans rode lantaarn Huizen in sportcentrum Schotte.