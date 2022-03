Tussen Lokeren en Kemzeke is deze namiddag de 56ste Omloop van het Waasland gereden. Een peloton van 170 renners vertrok in Lokeren voor een tocht van bijna 170 kilometer. De wedstrijd wordt beslist in 8 lokale ronden, elk van een kleine 11 kilometer, in en rond Stekene en Kemzeke. Bij het ingaan van de laatste ronde hebben we nog een compact peloton, maar in die ronde ontploft ook de wedstrijd volledig. Enkele renners kunnen na een valpartij ontsnappen, en uiteindelijk komt de 26-jarige Brent Clé, van het Stageco Cycling Team, als eerste over de finish.