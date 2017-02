Een heel ander gevoel in het basket bij Okapi Aalstar gisteravond, het verloor al voor de derde keer op rij. Deze keer ging het voor de bijl in Willebroek, dat won met 85-73. Okapi stond nochtans een groot deel van de wedstrijd aan de leiding, maar in het vierde kwart ging het helemaal de boot in. Okapi krijgt nu tien dagen om zich te herbronnen, dan komt Luik op bezoek.