Vanmiddag heeft FCV Dender gelijk gespeeld op het veld van Deinze. Een aangenaam Oost-Vlaams duel eindigde op 1-1. Dender had het in het begin van de wedstrijd niet onder de markt met Deinze, maar in de tweede helft kwam Dender langszij via Lallemand. Met dit punt blijft Dender prima meedraaien in de top 6 van de Challenger Pro League.