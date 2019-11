Basketbalclub Okapi Aalstar bestaat 70 jaar dat wordt zondag gevierd in het Forum. Voor de start van de wedstrijd tegen Charleroi zet de club een pak Okapi-coryfeeën in de bloemetjes. Dus wie weet zien de supporters pakweg Pieter Loridon of Boro Vucevic nog eens terug. Begin december verschijnt er ook een fotoboek over de geschiedenis van Okapi Aalstar. Maar de festiviteiten starten dus nu zondag.