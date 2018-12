In het wielrennen blijft het parcours van de Ronde van Vlaanderen voor volgend jaar is zo goed als ongewijzigd. De enige nieuwigheid is een extra helling, namelijk Ladeuze in Maarkedal. De dorpen van de Ronde zijn opnieuw Sint-Niklaas, Hamme-Zogge, Berlare, Aalst, Erpe-Mere, Herzele en Zottegem. Via Zottegem bereiken de renners de eerste kasseistroken van de Vlaamse Ardennen, zoals de Lippenhove- en Paddestraat. Burgemeester Jenne De Potter roept alle Zottegemnaars op om ook dit jaar randactiviteiten te organiseren langs het parcours. Een wielerfeest wordt het uiteraard ook weer in Geraardsbergen. Net als de voorbije twee jaar rijden de renners de Muur van Geraardsbergen op, op 90 kilometer van de aankomst in Oudenaarde.