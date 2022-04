Het waren bange dagen voor wielrenster Julie De Wilde uit Laarne. Het 19-jarige talent kwam zwaar ten val afgelopen weekend tijdens Parijs-Roubaix. Het verdict is zwaar: ze heeft haar halswervel gebroken en moet wekenlang revalideren. De Wilde was aan een uitstekend voorjaar bezig, met onder meer een zevende plaats in de Scheldeprijs en een tweede plek in Dwars Door Vlaanderen. Maar De Wilde blijft strijdvaardig. Ze droomt ervan om binnen enkele maanden aan de start te staan in de Ronde van Frankrijk.