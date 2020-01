In 1B heeft Sporting Lokeren gisteravond 1-1 gelijk gespeeld tegen OH Leuven. De tricolores kwamen al vroeg op voorsprong. In de tweede helft scoorden de bezoekers de gelijkmaker. Sporting Lokeren pakt dus een punt. Al blijft het wel laatste in het klassement. Maar het is nog niet over, wij zijn nog niet dood, zegt trainer Stijn Vreven.