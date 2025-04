Lindemans Aalst is uitgeschakeld na viersetter tegen Maaseik, schip strandt in kwartfinale

In de volleybalzaal stond er vandaag een kwartfinale op het programma voor Lindemans Aalst. Afgelopen woensdag won Aalst een eerste duel tegen Maaseik. Maar in Limburg werd vrijdagavond verloren. Een allesbeslissende confrontatie in Schotte moest vanmiddag uitmaken wie de halve finale van de play-offs bereikt.