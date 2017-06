Bij Tuincentrum Van Mello in Ophasselt, een deelgemeente van Geraardsbergen, zijn vannacht negen tuinhuizen afgebrand. Of de brand is aangestoken is nog niet duidelijk, maar de kans lijkt wel heel groot dat er kwaad opzet in het spel is. De eigenaars van het bedrijf zijn familie van Laurenzo van Mello. Hij is de eigenaar van de fietsenwinkel Best Bikes even verderop in Steenhuize. Die winkel, en zijn woning, werden nog niet zo lang geleden ook al bestookt met granaten.