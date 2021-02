Sport Lindemans Aalst grijpt naast de top 4 en speelt play-downs

Lindemans Aalst is in de competitie naast de top 4 gevallen. Na een kansloze 3-0 nederlaag in Roeselare zijn de Ajuinen samen met Gent, Achel en Waremme veroordeeld tot de play-downs. Dat is een competitie tussen de nummers 5 tot 8. De winnaar daarvan kan wel nog Europees spelen. Maar het is wel maar in de CEV Challenge Cup, dat is de derde Europese beker in het volleybal. Ondermaats en een ontgoocheling voor Lindemans. De Ajuinen verloren tijdens het seizoen te veel punten tegen mindere ploegen in de competitie.