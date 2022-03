In het volleybal is Lindemans Aalst goed begonnen aan de weg richting de Champions Final 4, dat zijn de play-offs voor de titel. Om daar te geraken moeten de Ajuinen in een 'best of three' voorbij Haasrode Leuven. Gisteravond won Lindemans de eerste partij. Als ze woensdag Leuven nog eens kloppen, dan is die Champions Final 4 een feit.