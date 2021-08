Triest nieuws uit de Belgische voetbalwereld. Drievoudig Gouden Schoen Wilfried Van Moer is op 76-jarige leeftijd overleden. Van Moer werd geboren in Beveren, waar hij zich op jonge leeftijd ook aansloot bij voetbalclub Sportkring Beveren-Waes, beter bekend als SK Beveren. Ondanks zijn kleine gestalte doorliep Van Moer vlot de jeugdreeksen. In 1961 mocht hij dan ook voor het eerst aantreden in het eerste elftal van Beveren. Van Moer was toen 16 jaar. In 1965 plukte Antwerp hem weg bij de toenmalige derdeklasser. Een gouden transfer die hem ook een Gouden Schoen opleverde. Daarna schopte Van Moer het tot de draaischijf van onder meer Standard en de Rode Duivels, waarmee hij op het EK in '80 op latere leeftijd nog de finale haalde. Hij won in totaal drie keer de Gouden Schoen. In 1980 keerde Van Moer terug naar de club waar het voor hem allemaal begonnen was, namelijk SK Beveren. In totaal speelde hij 406 wedstrijden in eerste klasse en scoorde hij 61 doelpunten. Een hersenbloeding werd hem uiteindelijk, op 76-jarige leeftijd, fataal. Veel sterkte aan familie en nabestaanden vanuit de TV Oost redactie.