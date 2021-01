Volleybal dan. Lindemans Aalst speelde gisteren zijn eerste van drie duels in het tweede deel van hun Champions League-campagne. Tegenstander was het Turkse Fenerbahçe. Het was een moeilijke avond voor Lindemans. Dat bleek al na de eerste set. Lindemans verloor die met 25-14. De twee volgende sets waren ook voor de Turken, telkens met 25-19. Vanavond krijgt Aalst al kans op eerherstel. Dan is het Poolse Belchatow de tegenstander.