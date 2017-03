Sport Lindemans Aalst Europees uitgeschakeld

embed

Het Europese verhaal van Lindemans Aalst in de Challenge Cup zit er op. Lindemans verloor de terugwedstrijd van kwartfinale in eigen huis van het Duitse United Volley met 2-3. Aalst had ook al de heenwedstrijd verloren in Frankfurt met 0-3. Lindemans kan zich zo weer volop focussen op de play-offs in de competitie.