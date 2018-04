Op 5 mei wordt in Schellebelle het provinciaal kampioenschap wielrennen voor dames gereden. De kans bestaat dat de twee Oost-Vlaamse toppers Jolien D'Hoore en Sofie De Vuyst niet aan de start staan. Want op diezelfde dag is er ook het 'After Classic Criterium' in Herzele. Daar rijden D'Hoore en De Vuyst een demonstratiewedstrijd. De organisator van het provinciaal kampioenschap reageert misnoegd en zegt dat zijn wedstrijd eerst op de kalender was vastgelegd.