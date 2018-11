In het volleybal heeft Lindemans Aalst zich makkelijk geplaatst voor de halve finales van de Beker van België. Lindemans klopte Waremme met 3-0. Ook de heenmatch ging al naar Lindemans Aalst met 0-3. In de halve finale wacht Parky Menen. Die wedstrijden worden midden december gespeeld. Als Lindemans die dubbele confrontatie wint, wacht in de finale Roeselare of Maaseik.