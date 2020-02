Lindemans Aalst buigt hoofd voor Roeselare in bekerfinale

Net zoals vorig jaar is het Lindemans Aalst ook nu niet gelukt om de beker van België in het volleybal te veroveren. Ook vanmiddag was tegenstander Roeselare te sterk. Net als de vorige editie werd het 3-1. Lindemans begon nochtans goed en haalde vlot de eerste set binnen. Maar in de volgende drie sets waren de West-Vlamingen duidelijk de betere. Voor Roeselare is het al de vijfde bekerwinst op rij. Van een straffe reeks gesproken.