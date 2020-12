Sport Lindemans Aalst bijzonder knap in Polen, maar geen stunt

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In de Champions League volleybal is Lindemans Aalst er net niet in geslaagd te stunten. Tegen de Turkse grootmacht Fenerbahce speelde het een bijzonder knappe partij, maar het verloor uiteindelijk, met 3-2. Aalst behaalt zo toch nog een puntje, maar misschien zat er zelfs meer in. Op dit moment speelt het haar tweede wedstrijd in de Champions League.