Lindemans Aalst bekert verder, VCO en Asterix tegenover elkaar in de halve finale

Gisteren kon u in ons nieuws zien dat VAMOS Stekene-Sint-Gillis-Waas in de kwartfinales van de beker van België uitgeschakeld werd door eersteklasser Menen. Maar onze andere streekploeg, Lindemans Aalst, kon zich wel plaatsen voor de halve finales. Lindemans won met 0-3 bij Marke-Wevelgem en mag het in de halve finale opnemen tegen Roeselare. Die wedstrijden worden gespeeld op 30 november en 22 december. Bij de dames konden VC Oudegem en Asterix Avo Beveren zich plaatsen voor de halve finale. Beide streekploegen nemen het tegen elkaar op voor een plaatsje in de finale. Die wedstrijden staan op 1 en 21 december op het programma.