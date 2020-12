Lindemans Aalst begint morgen aan de Champions League: "Niets moet, alles mag"

Waasland-Beveren heeft gisteravond een uitstekende zaak gedaan onderaan het klassement van de Jupiler Pro Leage. Geelblauw won de degradatietopper tegen Moeskroen verdiend met 2-0. Het springt zo voorlopig over KV Mechelen naar een iets veiligere veertiende plaats. Waasland-Beveren pakt zo een knappe 10 op 12 en schrijft ook een beetje geschiedenis. Want het is pas de tweede keer dat de fusieploeg zo'n reeks kan neerzetten in de hoogste voetbalklasse. De eerste keer was eind 2013, toen nog onder leiding van Bob Peeters.