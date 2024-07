In Sint-Lievens Houtem begint Linde aan een spannend kitesurfavontuur. Ze zal dit najaar de langste kitesurftocht op één dag afleggen aan de Nederlandse Noordzee. Een pittige en uitdagende tocht van meer dan 130 km lang. Linde is 35 en deze tocht is haar ultieme droom. En ze zal het niet alleen doen, samen met 500 anderen zet ze zich in voor het goede doel 'Hartstichting'.