Limburg United dwingt belle af tegen Okapi Aalst

Ja, maar in onze centrumsteden worden voorlopig nog geen EK-dorpen gepland. In Aalst heeft het stadsbestuur wel een paar aanvragen ontvangen, maar is er nog geen enkele goedgekeurd. En ook in Sint-Niklaas is het nog afwachten. Vzw Hemelrijk, die de voorbije jaren alle WK- en EK-dorpen organiseerde, trekt nu z'n staart in. Volgens hen is het onmogelijk om zo'n evenement onder de huidige omstandigheden goed te organiseren.