Limbombe loodst SK Beveren voorbij FCV Dender

In de wielerwereld is er transfernieuws voor één van onze streekrenners. Sint-Niklazenaar Sander De Pestel trekt vanaf volgend seizoen naar de Franse World Tour-ploeg AG2R Citroën Team. De Pestel is 25 jaar en heeft de afgelopen 4 jaar gereden bij de continentale ploeg Team Flanders-Baloise. Daar heeft hij de afgelopen jaren enkele mooie top tien plaatsen kunnen rijden. Met als kers op de taart een zesde plek in de Antwerp Port Epic. Maar nu is het tijd voor een stapje hogerop. Hij zal vanaf 2024 rijden in de kleuren van AG2R Citroën Team. Zo wordt hij ploegmakker van Gianluca Pollefliet, de broertjes Naesen en Dries De Bondt.