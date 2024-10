Lijsttrekker voor Het Alternatief in Geraardsbergen dient klacht in bij Raad voor Verkiezingsbetwistingen

Intussen overweegt Stephan Bourlau, de lijsttrekker voor de lokale partij Het Alternatief in Geraardsbergen, om klacht in te dienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Volgens Bourlau, die zelf niet verkozen geraakte, zijn er op verkiezingsdag te veel onregelmatigheden gebeurd in de stembureaus. Kandidaten kunnen binnen de 40 dagen na de verkiezingen bezwaren indienen. Er kan dan geen nieuwe gemeenteraad worden geïnstalleerd zolang de Raad geen oordeel heeft geveld. Het Alternatief haalde op 13 oktober 3,3 procent van de stemmen.