Lijst met gevaarlijke verkeerspunten iets langer dan vorig jaar, onze provincie telt er 62

Onze provindcie telt op dit moment 62 gevaarlijke verkeerspunten. Het Agentschap Wegen en Verkeer brengt elk jaar een lijst uit met alle gevaarlijke punten langs of op de gewestwegen. Die proberen ze dan zo snel mogelijk aan te pakken. In heel Vlaanderen zijn er nu 264 van dergelijke plaatsen met een verhoogd risico, dat zijn er 6 meer dan vorig jaar. De Rupelmondestraat in Kruibeke is er zo één van. Maar daar is groen licht voor een volledige heraanleg van de straat.