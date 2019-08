Lijnbus trekt spoor van vernieling tussen Eksaarde en Sint-Niklaas

Een lijnbus heeft vanmorgen voor heel wat ellende op de weg gezorgd tussen Eksaarde en Sint-Niklaas. De bus die tussen Eksaarde en Sint-Niklaas een rit uitvoerde kreeg om ongekende reden af te rekenen met een lek in de brandstoftank. Pas na bijna 10 kilometer, ter hoogte van de Nauwstraat in Belsele kreeg de chauffeur van de pas vol getankte bus in de gaten dat er iets niet pluis was toen hij melding kreeg dat zijn brandstof bijna op was. Ondertussen lag het hele traject dat de bus gereden had vol diesel wat voor een spekglad wegdek zorgde waarop verschillende ongevallen gebeurden. Op de Nieuwe Baan in Eksaarde slipte een personenwagen in een bocht en knalde frontaal op een bestelwagen die uit de andere richting kwam. Bij de klap raakten beide bestuurders gewond. In het dorpscentrum van Sinaai vielen meerdere fietsers op de spekgladde kasseien. Een wielertoerist raakte zelfs zwaar gewond. Hij werd met meerdere breuken naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer had met verschillende ploegen ruim twee uur nodig om de rijbaan weer proper te maken.