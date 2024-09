Lijnbus rijdt zich vast in scherpe bocht en raakt gevel van Steve: "Al de derde keer een bus tegen ons huis"

In Bazel, bij Kruibeke, is er opnieuw een bus tegen de gevel van een huis gereden. En dat al voor de derde keer in evenveel jaar tijd. Telkens het verkeer daar moet omgeleid worden voor de jaarmarkt, loopt het mis. De haarspeldbocht in de omleiding blijkt een echte uitdaging, voor de buschauffeurs. Voor bewoner Steve is de maat meer dan vol. Hij hoopt dat de gemeente en De Lijn maatregelen nemen, zodat dit niet meer kan gebeuren.