Bloemen en kaarsen op plaats waar 54-jarige Belinda uit Kruibeke overleed: "Haar familie wachtte thuis op haar"

Een Lijnbus heeft zich vanmorgen vastgereden in Bazel, bij Kruibeke. De bestuurder raakte niet door een haarspeldbocht in de Kruibekestraat. Daarbij kwam de bus tegen de gevel van een huis terecht. Het is al de derde keer op evenveel jaar tijd dat een bus daar tegen het huis van Steve rijdt.

De bus moest een tijdelijke omleiding volgen omwille van de jaarmarkt in het centrum van Bazel. Maar de bocht die de bus moet nemen, aan de Oude Kruibekestraat, blijkt een hele opgave. Al voor de derde keer in evenveel jaar tijd wordt het huis van Steve geraakt. Het ongeval zorgde voor heel wat verkeerschaos.