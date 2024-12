Lieven Dehandschutter begint aan derde ambtstermijn als burgemeester in Sint-Niklaas

Het nieuwe stadsbestuur van Sint-Niklaas kan van start. Gisteravond is in het stadhuis de gemeenteraad geïnstalleerd en de schepenen en de burgemeester hebben de eed afgelegd. Lieven Dehandschutter begint aan zijn derde ambtstermijn als burgemeester. De stad zal geleid worden door een coalitie van N-VA, Vooruit en cd&v. Bij de schepenen bekende gezichten, maar ook vernieuwing. Vlaams Belang, Groen en PVDA zitten in de oppositie. Er zitten 26 mannen in de raad en 17 vrouwen. De voorzitter van de gemeenteraad is ook een vrouw. Tchantra Van De Walle van N-VA haalde bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen een goede score, maar ze mocht geen schepen worden. Hoewel ze meer voorkeurstemmen had dan enkele van de huidige schepenen. Toch ziet ze deze functie niet als een troostprijs.