Lieven De Lil vangt Gouden Ajuintje: "Eerste keer dat ik iets win, normaal lig ik nog mijn bed"

In Wetteren is de Vlaamse Waterweg gestart met de afbraak van een oude loskade op de Schelde. De kade is zeventig jaar oud en is ondertussen al een tiental jaar zelden of niet meer in gebruik. Alles aan het ponton is bovendien ook tot op de draad versleten. Decennia lang werden hier onder meer heel wat zout en kolen gelost. Het Scheldeponton deed nog niet zo lang geleden ook nog eens dienst als zomerbar. Maar nu gaat het dus verdwijnen. De afbraakwerken zullen zoveel mogelijk vanop het water gebeuren om de hinder in de buurt te beperken.