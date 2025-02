Lieve Truyman over de Rietgors: "Met respect kan je veel bereiken, maar dat is compleet zoek"

Oppositieraadslid Lieve Truyman van N-VA vraagt wil dat er eindelijk eens een definitieve oplossing komt voor de feestzaal. Want de problemen duren al jaren, en waren er bij vroegere uitbaters ook al. Gewoon wat patrouilleren zal volgens haar niet voldoende zijn. Zij vraagt of er onderzocht kan worden of er nog een toekomst is voor zo een grote feestzaal in een woongebied. Er moet dringend gepraat worden tussen alle partijen.