Liet Haaltertse schepen klusjes aan zijn huis uitvoeren door gemeentepersoneel?

Het rommelt opnieuw in de gemeenteraad van Haaltert. Na de verschillende verdachtmakingen rond burgemeester Veerle Baeyens, komt een ander N-VA-kopstuk nu in het oog van de storm te staan. Bart Welleman, huidig schepen en lijsttrekker voor oktober, wordt beschuldigd van belangenvermenging en corruptie. Welleman zelf weerlegt die aantijgingen. Het is opnieuw Vlaams Belang dat het nieuws naar buiten brengt. Vanavond wordt de kwestie op de gemeenteraad besproken. Het zorgt opnieuw voor commotie in de gemeente, en deze keer ook binnen de N-VA, waar niet iedereen meer op één lijn lijkt te zitten.