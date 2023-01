Lies Vinck (17) mag zich de allereerste jeugdstadsdichter van Dendermonde noemen

Er is een nieuwe naam bekend voor de Lokerse Feesten en niet zomaar één. The Haunted Youth, de Belgische 'dreampop'-band uit Limburg, zal op maandag 7 augustus headliner Placebo vervoegen op de affiche. Twee jaar geleden was The Haunted Youth een van de drie winnaars van De Nieuwe Lichting, een wedstrijd van Studio Brussel. Met singles als Coming Home, Teen Rebel en Gone volgde al snel ook internationale erkenning. Drie maanden geleden bracht de groep haar eerste langspeler uit, Dawn Of The Freak. Op 7 augustus live te horen en te zien dus, op de Lokerse Feesten.