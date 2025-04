Lierse: "Beroep voor Lokeren-Temse is niet mogelijk, want er is geen aanvraag voor 1A"

Als Lokeren-Temse zich vanavond sportief kan plaatsen, én in beroep gaat tegen deze beslissing, dan werkt dat beroep opschortend, waardoor Lokeren-Temse de eindronde kan spelen. Maar reeksgenoot Lierse verzet zich daar tegen. Ook zij kunnen straks die promotion play-offs nog spelen, en Lierse heeft wél een licentie voor 1A. Voor Lierse is het dus duidelijk, zij verdienen een plaatsje in de eindronde, en niet Lokeren-Temse. Dat zei de CEO van Lierse aan onze collega's van RTV.