Lien Van Dooren (cd&v) uit Beveren volgt Joke Schauvliege op in Vlaams Parlement

Lien Van Dooren uit Beveren (cd&v) wordt lid van het Vlaams Parlement. Ze volgt Joke Schauvliege uit Evergem op die het halfrond verlaat omdat ze gedeputeerde wordt in het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Van Dooren, die haar huidige schepenambt in Beveren zou verderzetten in het nieuwe bestuur van de fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, voor de kartelpartij Wij, Samen Sterk, kwam in juni ook op als tweede opvolger voor het Vlaams Parlement. Van Dooren is geboren en getogen in Vrasene, is jurist en zetelt al tien jaar in de gemeenteraad. In mei vorig jaar werd ze bij een wissel in het bestuur schepen van Sport, Kinderopvang en Gebouwen. In Brussel wil ze zich vooral engageren "om de bezorgdheden van de dorpsstraat over kinderopvang, landbouw, sport en jeugd op tafel te leggen en mee te wegen op die beslissingen".