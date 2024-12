Lien Van Dooren (cd&v) uit Beveren legt eed af als Vlaams parlementslid

Lien Van Dooren uit Beveren heeft vandaag in het Vlaams parlement de eed afgelegd als Vlaams volksvertegenwoordiger. Van Dooren volgt Joke Schauvliege op. Dat komt omdat Schauvliege gedeputeerde is geworden in het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Van Dooren stond als tweede opvolger op de lijst voor cd&v. Maar omdat eerste opvolger Stijn De Roo al in het parlement zit, schuift zij nu ook door. Haar mandaat is maar tijdelijk. Uittredend staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor raakte ook verkozen, en zij komt dus naar het Vlaamse niveau, zodra er een nieuwe federale regering is.