Lidl wil één van de duurzaamste bedrijven worden

Deze Openbedrijvendag werd vanmorgen door Voka Antwerpen-Waasland op gang geblazen in het distributiecentrum van Lidl in Sint-Niklaas. Met meer dan 40.000 vierkante meter en honderden werknemers is dit distributiecentrum veruit het grootste in de regio. 6.000 bezoekers ontdekken hier vandaag hoe het distributiecentrum werkt. Zo toont Lidl hoe het de versheid van groenten en fruit controleert. Lidl is dit jaar ook de officiële partner van het jaarthema “duurzaam ondernemen”. Het bedrijf wil één van de meest duurzame bedrijven in de retail worden. De 7.200 zonnepanelen op het dak van het distributiecentrum zijn alvast een eerste stap in die richting.