Lidl-supermarkten weer open in het Waasland, BBTK tevreden: "Zie je wel dat het kan"

De 307 supermarkten van Lidl in ons land zijn sinds vandaag weer open. De werknemers hebben in enkele winkels vijf dagen niet gewerkt omdat ze de werkdruk te hoog vinden. In onze streek was de hinder het grootst in het Waasland. Daar bleven de afgelopen dagen de vestigingen in Sint-Niklaas, Temse en Hamme dicht. Maar vannacht zijn de vakbonden en de directie dan toch tot een akkoord gekomen om het werk draaglijker te maken. In alle winkels komen er extra uren bij om al het werk gedaan te krijgen. En die extra uren zullen ingevuld worden door deeltijdse werkkrachten of nieuwe werkkrachten. Omgerekend moet dat gelijk staan aan zo'n 750 voltijdse betrekkingen extra over alle winkels. Er zal ook bekeken worden hoe de takenpakketten verder kunnen verdeeld of aangepast worden. De socialistische vakbond BBTK is tevreden met het akkoord.