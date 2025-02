We eindigen ons nieuws met pannenkoeken. Want het is Lichtmis vandaag, en dan staan ze bij vele Vlaamse gezinnen op het menu. Overal in de streek werden er vandaag stapels gebakken gegeten. Maar waarom eigenlijk? In Pannenkoekenhuis Haas in Lokeren weten ze het antwoord ook niet meteen. Maar één ding is zeker, ze gingen vlot over de toonbank.