Licht op groen voor uitbreiding van NMR of MRI scanners in het Waasland

Er schijnt licht aan het einde van de tunnel in het dossier van een bijkomende NMR, of MRI, scanner in het Waasland. De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor een bijkomend toestel in het AZ Lokeren. Op dit moment is er 1 toestel in zusterziekenhuis AZ Nikolaas in Sint-Niklaas, voor een gebied met bijna 250.000 inwoners. Daardoor kunnen de wachttijden voor patiënten in het Waasland oplopen tot vijf maanden. De ziekenhuisgroep startte 4 jaar geleden een petitie voor een tweede toestel. Zowat 20.000 bezorgde inwoners van de regio hebben die ondertekend. Bij een NMR scan schuift de onderzoekstafel waarop de patiënt ligt in een grote, goed verlichte en verluchte tunnel, die langs beide uiteinden open is. In tegenstelling tot een CT scan maakt een MRI geen gebruik van röntgenstralen, maar van een sterk magnetisch veld en radiogolven, om gedetailleerde beelden te maken in het lichaam. Vooraleer het toestel in Lokeren kan besteld worden is het nog wel wachten op het advies van de Raad van State over de principiële goedkeuring van de Vlaamse regering.