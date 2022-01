Lichaam vermiste vrouw uit Temse is gevonden in Kruibeke

En we blijven nog even in Beveren. Want het is ondertussen een week geleden dat de kleine Dean dood werd teruggevonden in Nederland. Vermoord door zijn oppas. Zaterdag wordt de kleuter begraven. De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de parochiekerk van Deans thuisdorp Verrebroek. Het publiek zou de dienst kunnen mee volgen op een groot scherm, buiten aan de kerk.