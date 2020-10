Het lichaam van de 32-jarige man uit Lede, dat zondagmiddag is teruggevonden in de Leie in Afsnee, vertoonde geen uiterlijke sporen van geweld. De eerste vaststellingen tonen aan dat het zou gaan om een ongeval. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Pieter-Jan Huygens was al sinds donderdagavond vermist. Hij werd het laatst gezien aan de Blaarmeersen, waar hij vaak ging joggen. Omdat hij niet terugkeerde, werd alarm geslagen. In de loop van de afgelopen dagen kamde de Cel Vermiste Personen de Blaarmeersen en de omgeving uit. Zondag werd dan uiteindelijk zijn lichaam gevonden in het water in Afsnee, niet ver van de Blaarmeersen. Het parket Oost-Vlaanderen stelde een wetsarts aan die een autopsie uitvoerde. Er werden geen uiterlijke sporen van geweld aangetroffen, die zouden wijzen op tussenkomst van derden. Er wordt nu ook nog een toxicologisch onderzoek gevoerd.