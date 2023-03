Lichaam van overleden persoon gevonden in Koewacht

In Koewacht, net over de Belgisch-Nederlandse grens, is deze ochtend een lichaam gevonden. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het lichaam werd gevonden aan de Emmabaan. Dat is een paar honderd meter voorbij het grondgebied van Stekene. De Forensische Opsporing van de Nederlandse politie is een onderzoek gestart om te kijken wie het slachtoffer is en wat de precieze oorzaak van het overlijden is. Het gebied rondom de plek waar het lichaam is gevonden, werd afgezet met zwarte schermen. Er werd ook een drone ingezet.